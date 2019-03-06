В Кирове из-за похолодания коммунальщики готовятся к гололеду

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-06T18:09:38+03:00

Для борьбы с гололедицей будут использовать реагенты и спецтехнику Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Изменить размер текста: A A

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 7 марта, в Кирове ожидается ухудшение погодных условий. В городе значительно похолодает, также ожидаются снегопады и метель, а на дорогах - накаты и гололед. В мэрии провели совещание с подрядчиками по вопросам готовности спецтехники и рабочих к борьбе с гололедицей.

- Всем подрядчикам дано поручение начать массовую обработку спусков, подъемов, лестниц и тротуаров реагентами, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Кроме того, на линию должна выйти вся имеющаяся спецтехника.

Напомним, сегодня ночью в Кирове и районах области ожидается до -11... -16 градусов, при прояснениях - до -21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU