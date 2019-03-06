В Кирове из-за похолодания коммунальщики готовятся к гололеду
По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 7 марта, в Кирове ожидается ухудшение погодных условий. В городе значительно похолодает, также ожидаются снегопады и метель, а на дорогах - накаты и гололед. В мэрии провели совещание с подрядчиками по вопросам готовности спецтехники и рабочих к борьбе с гололедицей.
- Всем подрядчикам дано поручение начать массовую обработку спусков, подъемов, лестниц и тротуаров реагентами, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Кроме того, на линию должна выйти вся имеющаяся спецтехника.
Напомним, сегодня ночью в Кирове и районах области ожидается до -11... -16 градусов, при прояснениях - до -21 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU