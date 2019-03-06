Кировские УК оштрафовали на три миллиона рублей за месяц
За месяц в администрации города провели шесть заседаний, на которых рассмотрели 28 протоколов о нарушениях управляющих компаний. За февраль кировским УК выписали штрафы на сумму 3,18 миллионов рублей.
- Мы продолжаем проверять компании на предмет очистки кровель крыш, - сообщают в администрации города Кирова. - Основные нарушения — это не только нерасчищенные крыши, но и неубранный снег с тротуаров после проведения работ.
Всем «управляйкам» выслали предписание оградить опасные места около домов сигнальными лентами, пока там не ведутся работы.
Кстати, больше всего нарушений нашли в работе у компаний «АКОР», «Актив-Комфорт», Вятская управляющая компания, ООО «Управление жилищного хозяйства». Сумма самого крупного штрафа, который выписали в феврале, составила 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU