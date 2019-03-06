Кировские УК оштрафовали на три миллиона рублей за месяц

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-06T18:05:24+03:00

Больше всего претензий у жителей было из-за нерасчищенных крыш и тротуаров

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За месяц в администрации города провели шесть заседаний, на которых рассмотрели 28 протоколов о нарушениях управляющих компаний. За февраль кировским УК выписали штрафы на сумму 3,18 миллионов рублей.

- Мы продолжаем проверять компании на предмет очистки кровель крыш, - сообщают в администрации города Кирова. - Основные нарушения — это не только нерасчищенные крыши, но и неубранный снег с тротуаров после проведения работ.

Всем «управляйкам» выслали предписание оградить опасные места около домов сигнальными лентами, пока там не ведутся работы.

Кстати, больше всего нарушений нашли в работе у компаний «АКОР», «Актив-Комфорт», Вятская управляющая компания, ООО «Управление жилищного хозяйства». Сумма самого крупного штрафа, который выписали в феврале, составила 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU