В Кировской области прокурор требует лишить депутата кресла

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-06T17:44:11+03:00

Депутат не отчитался о доходах и имуществе Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель думы не стал привлекать мужчину к ответственности

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В Кирово-Чепецком районе прокуроры выяснили, соблюдают ли местные органы власти антикоррупционные законы. Напомним, по требованиям федерального законодательства граждане, работающие на муниципальных должностях, обязаны отчитываться о своих доходах и имуществе.

- Один из депутатов Селезеневской сельской думы не представил сведения о доходе, об имуществе и обязательствах имущественного характера, - рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - При этом в сельской думе не стали привлекать его к ответственности. Прокурор внес председателю думы представление об устранении выявленных нарушений закона. Результаты рассмотрения представления - на контроле прокуратуры.

На днях стало известно о новой инициативе кировских депутатов. Расстояние от школ до магазинов, продающих алкоголь, предлагают увеличить до 150 метров вместо прежних 100.

ИСТОЧНИК KP.RU