В мэрии планируют защитить кировские школы от учителей-уголовников

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-06T17:10:12+03:00

Учитель-уголовник был уволен из школы еще 18 января Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Справки об отсутствии судимости планируют получать не от самих кандидатов на трудоустройство

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На днях стало известно, что в кировской школе № 19 учителем ИЗО работал уголовник. При приеме на работу он показал директору школы справку об отсутствии судимости: по данным прокуратуры, документы оказались поддельными.

По словам директора школы, справка соответствовала требованиям, на ней были стандартные печати и подписи. Увидеть признаки подделки женщина не могла.

- В настоящее время решается вопрос о том, чтобы справки об отсутствии судимости предоставлял не сам кандидат на рабочее место, а многофункциональный центр, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Учебное заведение сможет получать справку после официального запроса в МФЦ.

Также в мэрии подчеркнули, что учитель-уголовник был уволен из школы еще 18 января.

ИСТОЧНИК KP.RU