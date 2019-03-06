Чепчанина отправят на исправительные работы за фото обнаженной знакомой

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-06T17:21:42+03:00

Чепчанин год будет заниматься исправительными работами за публикацию интимных фото Фото: Анастасия Осипова

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Житель Кирово-Чепецка предстал перед судом за интимные фотографии. Он запечатлел свою знакомую обнаженной, а после этого выложил снимок в социальные сети.

- В силу своего содержания фотография - это частная жизнь девушки, - сообщают в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Молодой человек нарушил права потерпевшей. Дело по статье «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия» направили в суд.

Молодого человека приговорили к одному году исправительных работ.

Напомним, в сентябре 2018 года другого жителя Кирово-Чепецка оштрафовали за публикацию в сети символов, связанных с экстремистской организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU