Чепчанина отправят на исправительные работы за фото обнаженной знакомой
Житель Кирово-Чепецка предстал перед судом за интимные фотографии. Он запечатлел свою знакомую обнаженной, а после этого выложил снимок в социальные сети.
- В силу своего содержания фотография - это частная жизнь девушки, - сообщают в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Молодой человек нарушил права потерпевшей. Дело по статье «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия» направили в суд.
Молодого человека приговорили к одному году исправительных работ.
Напомним, в сентябре 2018 года другого жителя Кирово-Чепецка оштрафовали за публикацию в сети символов, связанных с экстремистской организацией.
ИСТОЧНИК KP.RU