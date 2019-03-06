2019-03-06T17:22:52+03:00
Происшествия

Ночью в Кирове похолодает до -21 градуса

Ожидаются снегопады, метель и сильные порывы ветра
Александр ЧАРУШИН
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К 22.00 часам волна похолодания охватит весь регионК 22.00 часам волна похолодания охватит весь регионФото: Анна КРЮКОВА
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На Киров и районы области надвигается холодный фронт. В регионе уже похолодало до 0 градусов, а в Лузском районе отмечены температуры около -6 градусов. Активный циклон постепенно отступает, и вскоре погодные условия изменятся.

- Киров волна резкого похолодания достигнет сегодня вечером, - рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове». - Около 22.00 часов волна охватит всю область. Ночью в четверг, 7 марта, похолодает до -11... -16 градусов, при прояснениях - до -21 градуса. Ожидаются также снегопады, метель и сильные порывы ветра.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что начало и конец марта в Кировской области окажутся снежными, а в целом, месяц принесет более теплую погоду, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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