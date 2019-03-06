2019-03-06T14:51:46+03:00
Происшествия

Пьяный кировчанин перевозил на «жигулях» детей без специальных кресел

Мужчина утверждал, что ехать таким образом его вынудили таксисты
Анна КРЮКОВА
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Теперь водителя лишат прав. Фото: vk.com/kirovmpТеперь водителя лишат прав. Фото: vk.com/kirovmp
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Сотрудники полиции задержали на улице Ленина пьяного водителя. Мужчина перевозил на «жигулях» маленьких детей и их родителей. При этом в автомобиле не было ни одного детского кресла. Об этом сообщили в программе «Место происшествия».

По словам нетрезвого кировчанина, он отдыхал в сауне с друзьями. Там же мужчина выпил стакан пива и рюмку водки. Поздно вечером друзья собрались ехать домой и вызвали такси. Однако по какой-то причине заказ был отменен. Тогда водитель решил сам увезти своих приятелей домой.

Родители с таким предложением согласились несмотря на то, что в машине не было детских кресел. Отец посадил ребенка на колени и поехал спереди, а мама с двумя детьми села сзади. Так компания доехала до улицы Ленина, где ее задержала полиция.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что водитель действительно был нетрезвым. Теперь ему грозит штраф и лишение прав. Друзья, которых подвозил мужчина, с таким решением не согласились. Мать отметила, что ей не было страшно перевозить так своих детей. А отец отметил, что вся поездка якобы заняла две минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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