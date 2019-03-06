Экспертиза трамплина К-90 может обойтись городу в 13 миллионов

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-06T14:46:02+03:00

После экспертизы трамплина К-90 нужно обследовать также трамплины К-40 и К-20 Фото: Анна КРЮКОВА

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В Кирове продолжают обсуждать дальнейшую судьбу трамплинного комплекса. Напомним, в январе глава региона Игорь Васильев рассказал, что трамплин К-90 не подлежит реконструкции, потому что на такой проект потребуется практически два миллиарда рублей. Однако позднее было объявлено, что к 1 марта станет известна стоимость экспертизы всех трех трамплинов: К-90, К-40 и К-20.

Сегодня в мэрии прошло совещание по вопросу перспектив трамплинного комплекса. Как выяснилось, стоимость экспертизы уже рассчитана.

- Согласно базовым ценам, общая стоимость работ по обследованию трамплина К-90 составляет 13 миллионов 115 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Это максимальная стоимость всех работ, однако цены могут оказаться ниже заявленных.

Сити-менеджер Шульгин поручил изучить рыночные цены и отправить запросы во все действующие в этой сфере компании. Этим займется управление строительства и развития инженерной инфраструктуры.

- Обследование трамплина К-90 нужно по возможности выполнить в текущем году, ведь его состояние ухудшается, - подчеркнул Илья Шульгин. - Когда мы увидим реальные цифры, будем изыскивать средства из бюджета и проводить конкурс. А затем необходимо будет провести полный цикл работ по трамплинам К-40 и К-20.

ИСТОЧНИК KP.RU