2019-03-06T14:46:02+03:00
Недвижимость

Экспертиза трамплина К-90 может обойтись городу в 13 миллионов

Работы планируют провести до конца года
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
После экспертизы трамплина К-90 нужно обследовать также трамплины К-40 и К-20После экспертизы трамплина К-90 нужно обследовать также трамплины К-40 и К-20Фото: Анна КРЮКОВА
Изменить размер текста:

В Кирове продолжают обсуждать дальнейшую судьбу трамплинного комплекса. Напомним, в январе глава региона Игорь Васильев рассказал, что трамплин К-90 не подлежит реконструкции, потому что на такой проект потребуется практически два миллиарда рублей. Однако позднее было объявлено, что к 1 марта станет известна стоимость экспертизы всех трех трамплинов: К-90, К-40 и К-20.

Сегодня в мэрии прошло совещание по вопросу перспектив трамплинного комплекса. Как выяснилось, стоимость экспертизы уже рассчитана.

- Согласно базовым ценам, общая стоимость работ по обследованию трамплина К-90 составляет 13 миллионов 115 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Это максимальная стоимость всех работ, однако цены могут оказаться ниже заявленных.

Сити-менеджер Шульгин поручил изучить рыночные цены и отправить запросы во все действующие в этой сфере компании. Этим займется управление строительства и развития инженерной инфраструктуры.

- Обследование трамплина К-90 нужно по возможности выполнить в текущем году, ведь его состояние ухудшается, - подчеркнул Илья Шульгин. - Когда мы увидим реальные цифры, будем изыскивать средства из бюджета и проводить конкурс. А затем необходимо будет провести полный цикл работ по трамплинам К-40 и К-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчанин продает раритетный «Москвич» за 500 тысяч рублей
Стартовал второй сезон межшкольного чемпионата «УРАЛХИМиЯ»
Пьяный кировчанин перевозил на «жигулях» детей без специальных кресел
Поджигателем домов в центре Кирова оказался ранее судимый пироман
Перед судом предстанет гинеколог, убившая на автобазе собутыльника
В текущем сезоне из Кирова вывезли больше снега, чем в прошлом году
В Кировской области разыскивают двух девушек-подростков
В 2018 году филиал «Кировэнерго» модернизировал 326 километров линий электропередачи 10 кВ
Кировских родителей из-за нападения на школьников просят организовать дежурство
За день кировские росгвардейцы задержали пятерых наркоманов
В Малмыжском районе суд обязал чиновников создать похоронную службу
Внимание! Пропал человек: 35-летнюю кировчанку ищут с января
В Кирове учителем ИЗО работал бывший уголовник
В Кирове стало меньше больных ОРВИ
Кировские полицейские задержали убийц, которые пять лет были в розыске
На кировских дорогах сделают ямочный ремонт в апреле
Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз