2019-03-06T14:43:06+03:00
Общество

Перед судом предстанет гинеколог, убившая на автобазе собутыльника

Женщину могут посадить на 15 лет
Елизавета Захарова
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Врач-гинеколог предстанет перед судом за убийство малознакомого человека. Фото: СУ СК РФ по Кировской областиВрач-гинеколог предстанет перед судом за убийство малознакомого человека. Фото: СУ СК РФ по Кировской области
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Уголовное дело в отношении 46-летней женщины, убившей собутыльника на автобазе летом 2018 года, передадут в прокуратуру и суд. За убийство и попытку избежать наказания женщине грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, что преступление произошло 7 июля 2018 года. На территории кировской автобазы собралась компания молодых людей, некоторые из них были незнакомы. Приятели выпивали, но во время разговора 39-летний мужчина оскорбил задержанную женщину, начал кричать на нее, проявлять агрессию - между ними началась ссора. Вспылив, женщина схватила нож и несколько раз ударила обидчика острием в шею.

Осознав, что произошло, нападавшая - по образованию гинеколог - попыталась спасти мужчину, начала оказывать ему первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Тогда женщина решила, что избежит наказания: она погрузила тело мужчины в садовую тачку, вывезла его за территорию автобазы и спрятала в кустах, избавилась от ножа и убежала с места преступления.

Однако после того, как на следующий день тело убитого было найдено, женщину задержали в качестве одного из подозреваемых. На допросе задержанная дала признательные показания.

Следователи кировского следкома собрали доказательства и направили материалы дела в прокуратуру, после чего их передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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