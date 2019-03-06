В текущем сезоне из Кирова вывезли больше снега, чем в прошлом году
Кировские подрядчики уже достигли предельных объемов вывоза снега по действующему контракту. Это вызвано сильными снегопадами, прошедшими за зимние месяцы: снега в текущем сезоне выпало значительно больше, чем в прошлые годы. На сегодня объем вывезенных снежных масс уже «перевалил» за 500 000 кубометров.
- Кировчане подчас жалуются на то, что улицы не расчищаются от снега, однако данные по объемам снеговывоза доказывают обратное, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе города Кирова. - Ясно, что изначально запланированных на эти цели денег не хватит, лимит исчерпан. Возможно, будем перераспределять средства из других статей расходов либо искать их в других источниках. Снег в любом случае будет вывозиться с городских улиц.
Еще одной актуальной коммунальной проблемой остается очистка крыш от наледи и снежных глыб. Мэрия, Госжилинспекция и прокуратура продолжают бороться с УК, которые не расчищают кровли домов от снега, а также с теми, кто не убирает сброшенные на тротуары снежные массы.
ИСТОЧНИК KP.RU