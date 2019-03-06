В текущем сезоне из Кирова вывезли больше снега, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-06T14:17:29+03:00

Лимиты снеговывоза исчерпаны, но в мэрии подчеркивают, что уборка улиц от снега не будет прекращена Фото: Олег УКЛАДОВ

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Кировские подрядчики уже достигли предельных объемов вывоза снега по действующему контракту. Это вызвано сильными снегопадами, прошедшими за зимние месяцы: снега в текущем сезоне выпало значительно больше, чем в прошлые годы. На сегодня объем вывезенных снежных масс уже «перевалил» за 500 000 кубометров.

- Кировчане подчас жалуются на то, что улицы не расчищаются от снега, однако данные по объемам снеговывоза доказывают обратное, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе города Кирова. - Ясно, что изначально запланированных на эти цели денег не хватит, лимит исчерпан. Возможно, будем перераспределять средства из других статей расходов либо искать их в других источниках. Снег в любом случае будет вывозиться с городских улиц.

Еще одной актуальной коммунальной проблемой остается очистка крыш от наледи и снежных глыб. Мэрия, Госжилинспекция и прокуратура продолжают бороться с УК, которые не расчищают кровли домов от снега, а также с теми, кто не убирает сброшенные на тротуары снежные массы.

ИСТОЧНИК KP.RU