В Кировской области разыскивают двух девушек-подростков

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-06T12:02:55+03:00

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В Кирове из дома сбежала 16-летняя девушка. Анастасию Вохмянину видели в последний раз 1 марта. Из дома она вышла в пять вечера, до сих не выходит на связь и не возвращается домой.

Анастасия ростом 158-160 сантиметров, среднего телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами до плеч.

Когда она уходила, то была одета в куртку болотного цвета, черные брюки и зеленые сапоги. С собой у нее был темно-синий рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем подростке, то сообщите ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02,102.

Еще одну девушку, Дарью Гребенкину, проживающую в Нолинске, видели в последний раз 4 марта, около семи часов вечера.

Девушка ростом 165 сантиметров, крепкого телосложения, с черными волосами ниже плеч и серо-голубыми волосами. Дарья была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном без меха, черные сапоги до колена на платформе и черные джинсы. С собой у нее был черный рюкзак.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь найти девушку и сообщает, что она может находиться и в Кирове. Если вы что-либо знаете о Дарье Гребенкиной, ее местоположении, то сообщите информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU