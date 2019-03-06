Кировских родителей из-за нападения на школьников просят организовать дежурство

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-06T12:04:58+03:00

Каждый из родителей может сам решать, стоит ли ему дежурить у школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В социальных сетях родители школьников бьют тревогу: в минувшие выходные в районе 60-й школы мужчина погнался за 10-летними мальчишками.

- Дети кинулись врассыпную, одного мальчика мужик уронил в снег, достал нож и начал им махать, дети закричали и успели убежать, - пишут люди в группе «Злой кировчанин».

В сообществе даны и описания нападавшего: на вид мужчине 40-50 лет, одет в черную одежду, худой, рассечена губа, цвет волос - рыжий.

Сейчас с инцидентом разбираются полицейские, а для родителей учащихся руководство 60-й школы дало особые рекомендации, среди которых: провожать и встречать детей у школы и по просьбе классного руководителя принимать участие в дежурстве.

- Ничего страшного в рекомендации не вижу, - отметил начальник департамента образования Александр Петрицкий. - Не надо воспринимать их как догму: каждый может принять решение сам, стоит ли выполнять рекомендации, это ни в коем случае не предписание!

Александр Львович сообщил, что подобные инструкции руководство образовательных учреждений может давать родителям в порядке пожеланий по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU