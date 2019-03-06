За день кировские росгвардейцы задержали пятерых наркоманов

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-06T12:10:47+03:00

В Кирове за один день сотрудники Росгвардии задержали около десяти наркоманов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В одном из садоводческих товариществ Октябрьского района росгвардейцы задержали четверых наркоманов, которые искали в сугробах новые дозы. Еще одного любителя запрещенных веществ силовики поймали в самом Кирове.

3 марта, около 14.00, наряд вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал в садоводческом товариществе. Гвардейцы заметили на одной из улиц женщину, что-то искавшую в сугробе. Стражи правопорядка остановились и спросили ее о том, чем она занимается. 32-летняя девушка созналась, что ищет наркотики, которые заказала для себя в интернете.

Спустя два часа в этом товариществе были задержаны трое молодых людей, также искавших закладку в сугробе. Задержанными оказались ранее судимые по различным статьям местные жители 30-36 лет. Всех наркоманов доставили в отдел полиции, а найденные пакетики с порошком отправили на экспертизу.

В этот же день сотрудники Росгвардии на улице Пристанской обнаружили еще одного молодого человека, ищущего закладку. 23-летний парень нервничал, озирался по сторонам, а заметив машину силовиков, попытался сбежать, но его быстро догнали и задержали. Этот юноша, как и ранее пойманные, купил в интернете наркотики.

Поздним вечером и ночью нарядам вневедомственной охраны, регулирующим порядок в Октябрьском районе, были найдены еще несколько наркоманов, отправившихся за дозами.

Всех подозреваемых в приобретении запрещенных веществ передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU