В Малмыжском районе суд обязал чиновников создать похоронную службу

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-06T11:31:47+03:00

На создание организации у властей есть три месяца

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В Малмыже прокуроры выяснили, что на территории района нет специализированной службы по вопросам похоронного дела. Из-за этого многие местные жители не могли получить гарантированные услуги по погребению бесплатно. Хотя по федеральным законам муниципальные власти должны создать специализированную похоронную службу, определить порядок ее деятельности, определить границы кладбищ и их санитарно-защитные зоны.

- В суд было направлено исковое заявление в защиту интересов местных жителей с требованием возложить на органы муниципалитета обязанность по созданию специализированной похоронной службы, - сообщает прокуратура Кировской области. - Малмыжский районный суд признал требования прокурора законными и обязал местные власти в течение трех месяцев создать службу по вопросам похоронного дела.

Ранее на кладбище в Омутнинском районе нашли три десятка неучтенных могил. Местные жители, похоронившие близких, забывают регистрировать умершего у смотрителя кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU