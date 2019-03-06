2019-03-06T11:30:01+03:00
Общество

Внимание! Пропал человек: 35-летнюю кировчанку ищут с января

Женщина полтора месяца назад ушла из дома и не вернулась
Елизавета Захарова
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35-летняя женщина ушла из дома 21 января. Фото: vk.com/lizaalert_kirov35-летняя женщина ушла из дома 21 января. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявили в розыск 35-летнюю кировчанку. Ирина Казакова 21 января ушла из дома и не вернулась.

Ирина Геннадьевна ростом 170-175 сантиметров, полного телосложения, с темными до плеч волосами и карими глазами.

Когда женщина уходила из дома, то она надела черную куртку с капюшоном и высокие сапоги.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей женщине, то сообщите ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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