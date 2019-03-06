В Кирове учителем ИЗО работал бывший уголовник
В Малой Субботихе учителем изобразительного искусства работал человек с судимостью по статье «Кража». По приговору суда ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, в прошлом мужчину привлекали к уголовной ответственности пять раз за побои и угрозу убийством.
- Выяснилось, что он предоставил в учебное заведение справку о наличии (отсутствии) судимостей с признаками подделки, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - Подписи сотрудников на ней не соответствуют подписям должностных лиц МВД.
По материалам прокуратуры в полиции возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление официального документа». За чужие подписи на справке мужчину могут лишить свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU