В Кирове стало меньше больных ОРВИ
Медики отмечают широкую циркуляцию вируса гриппа
Среди больных больше половины - это детиФото: Алексей ФОКИН
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Количество заболевших острыми респираторными инфекциями снизилось. Их число сократилось с 10935 до 9942 человек. Этот показатель ниже эпидемиологического порога на 17,06%.
- Сокращение больных обнаружилось во всех возрастных группах, - заметили в Роспотребнадзоре по Кировской области. - Самый высокий показатель среди детей 7-14 лет. За неделю больных стало меньше на 19,7%.
Однако, дети остаются до сих пор самой болеющей категорией: их 62,2% от заболевших.
На фоне снижения инфицированных ОРВИ, проблемой остаются вирусы гриппа. Медики отмечают широкую циркуляцию в области этого заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU