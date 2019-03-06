В Кирове стало меньше больных ОРВИ

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-06T08:43:15+03:00

Среди больных больше половины - это дети Фото: Алексей ФОКИН

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Количество заболевших острыми респираторными инфекциями снизилось. Их число сократилось с 10935 до 9942 человек. Этот показатель ниже эпидемиологического порога на 17,06%.

- Сокращение больных обнаружилось во всех возрастных группах, - заметили в Роспотребнадзоре по Кировской области. - Самый высокий показатель среди детей 7-14 лет. За неделю больных стало меньше на 19,7%.

Однако, дети остаются до сих пор самой болеющей категорией: их 62,2% от заболевших.

На фоне снижения инфицированных ОРВИ, проблемой остаются вирусы гриппа. Медики отмечают широкую циркуляцию в области этого заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU