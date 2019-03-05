На кировских дорогах сделают ямочный ремонт в апреле
В первую очередь отремонтируют магистральные улицы. Начала работ планируется на апрель-май 2019 года. Для этого из городского бюджета выделят порядка 4,5 миллионов рублей.
- Когда с дорог сойдет снег, эксперты составят список проблемных участков, - сообщают в администрации города Кирова. - В первую очередь будут отремонтированы дороги, на которых образовались большие колеи.
Ямочный ремонт сделают на тех участках, которые не попали в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».
Кстати, в 2019 году планируется отремонтировать 38,7 километров дорог. Для этого по проекту выделят почти полтора миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU