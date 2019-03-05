2019-03-05T17:49:12+03:00
Общество

На кировских дорогах сделают ямочный ремонт в апреле

Для этого из бюджета выделят порядка 4,5 миллионов рублей
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Ямы на кировских дорогах начнут делать в апреле. Фото: admkirov.ruЯмы на кировских дорогах начнут делать в апреле. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В первую очередь отремонтируют магистральные улицы. Начала работ планируется на апрель-май 2019 года. Для этого из городского бюджета выделят порядка 4,5 миллионов рублей.

- Когда с дорог сойдет снег, эксперты составят список проблемных участков, - сообщают в администрации города Кирова. - В первую очередь будут отремонтированы дороги, на которых образовались большие колеи.

Ямочный ремонт сделают на тех участках, которые не попали в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Кстати, в 2019 году планируется отремонтировать 38,7 километров дорог. Для этого по проекту выделят почти полтора миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировские полицейские задержали убийц, которые пять лет были в розыске
Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз
Администрация Кирова готова вложить средства в ремонт нового здания для «Нашей школы»
Заведующая поликлиникой и педиатр погибшей трехлетней кировчанки попали в больницу
Лыжники Кировэнерго стали первыми в Спартакиаде трудовых коллективов энергопредприятий Кировской области
В Кирове пройдет ежегодная вакцинация от бешенства домашних животных
Когда место важнее работы. Александр Согомонов про новую философию города
Метеопредупреждение: кировчан ожидают шквалистый ветер и мокрый снег
В Кировской области утвердили тарифы на капремонт до 2021 года
Администрация Кирова: «мастеров парковки» стало меньше
Игорь Васильев вошел в топ-30 образованных губернаторов
500 тысяч рублей выплатят 22 кировчанам в качестве компенсации на дорогу до больницы
Деловая игра «Карьера»: продолжение следует
В Коминтерне мужчина напал на пенсионерку и отобрал золотые сережки
После гибели трехлетней кировчанки власти начнут защищать детей, находящихся в опасности
В Зуевском районе библиотеке дали имя Надежды Гурьяновой
Кировчане расплачиваются за покупки по карте 120 раз в год
На Базовой загорелась автомойка: есть пострадавшие
В Яранске 66 учащихся технологического колледжа жили в общежитии без горячей воды
В Кировской области разыскивают мужчину, ушедшего из дома почти год назад
На Цеховой трактор застрял в сугробе во время расчистки улицы
В Кирове подрядчики занялись очисткой тротуаров от снега