2019-03-05T15:41:22+03:00
Общество

Администрация Кирова готова вложить средства в ремонт нового здания для «Нашей школы»

В ближайшее время в помещении на Крутикова должны провести оценку будущего ремонта и сформировать смету
Анна КРЮКОВА
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«Нашей школе» предлагают переехать в здание на Крутикова, 2б«Нашей школе» предлагают переехать в здание на Крутикова, 2б
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Во вторник, 5 марта, глава администрации Илья Шульгин и директор «Нашей школы» Антон Хохрин обсудили ситуацию с переездом образовательного учреждения в новое здание. Сейчас школа располагается в помещении по улице Гайдара, 4а. Однако после завершения учебного года педагоги вынуждены будут освободить здание и переехать на новое место на улице Крутикова. Это связано с тем, что помещение на Гайдара власти планируют в ближайшее время переоборудовать в детский сад.

Сити-менеджер отметил, что администрация города готова выделить средства для обустройства здания на Крутикова. Для этого, Илья Шульгин поручил Управлению капитального строительства совместно с руководством школы оценить стоимость предстоящего ремонта и сформировать смету. Затем в мэрии примут решение о финансовом участии муниципалитета.

Также глава администрации предложил руководству «Нашей школы» не тратить время на митинги, а направить его на решение проблемы.

- Администрация города открыта для диалога, - сообщил Илья Шульгин. - В наших общих интересах сделать так, чтобы учебный процесс у детей, которые посещают «Нашу школу», не был нарушен. Одновременно перед администрацией города стоит задача создания дополнительных мест в детских садах, и мы также будем решать эту задачу. И нам нужно сотрудничать, а не перетягивать одеяло каждый на себя.

В ответ директор школы отметил, что готов к взаимодействию с мэрией города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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