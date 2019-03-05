Администрация Кирова готова вложить средства в ремонт нового здания для «Нашей школы»
Во вторник, 5 марта, глава администрации Илья Шульгин и директор «Нашей школы» Антон Хохрин обсудили ситуацию с переездом образовательного учреждения в новое здание. Сейчас школа располагается в помещении по улице Гайдара, 4а. Однако после завершения учебного года педагоги вынуждены будут освободить здание и переехать на новое место на улице Крутикова. Это связано с тем, что помещение на Гайдара власти планируют в ближайшее время переоборудовать в детский сад.
Сити-менеджер отметил, что администрация города готова выделить средства для обустройства здания на Крутикова. Для этого, Илья Шульгин поручил Управлению капитального строительства совместно с руководством школы оценить стоимость предстоящего ремонта и сформировать смету. Затем в мэрии примут решение о финансовом участии муниципалитета.
Также глава администрации предложил руководству «Нашей школы» не тратить время на митинги, а направить его на решение проблемы.
- Администрация города открыта для диалога, - сообщил Илья Шульгин. - В наших общих интересах сделать так, чтобы учебный процесс у детей, которые посещают «Нашу школу», не был нарушен. Одновременно перед администрацией города стоит задача создания дополнительных мест в детских садах, и мы также будем решать эту задачу. И нам нужно сотрудничать, а не перетягивать одеяло каждый на себя.
В ответ директор школы отметил, что готов к взаимодействию с мэрией города.
ИСТОЧНИК KP.RU