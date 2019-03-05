2019-03-05T14:39:13+03:00
Общество

В Кирове пройдет ежегодная вакцинация от бешенства домашних животных

График проведения процедуры опубликовали на сайте администрации города
Елизавета Захарова
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С марта по апрель в городе пройдет ежегодная вакцинация домашних животных. Фото: admkirov.ruС марта по апрель в городе пройдет ежегодная вакцинация домашних животных. Фото: admkirov.ru
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В Кирове вакцинация домашних кошек и собак в этом году пройдет в марте-апреле. Животным будут делать прививки от заразных болезней, в том числе, и от бешенства. В течение двух месяцев в каждом районе города будет выделено 15-30 мест, куда кировчане смогут привести своих питомцев и сделать им прививку. Больше всего пунктов вакцинации организуют в Октябрьском районе. Там их будет 37.

- Вакцинация домашних питомцев проводится с целью предупреждения распространения заразных болезней, в том числе, - общих для человека и животных, таких как бешенство, - подчеркнули в администрации города. - Ежегодно специалисты Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных проводят выездную вакцинацию в сельских территориях и частном секторе для того, чтобы охватить прививочной кампанией как можно больше животных и предотвратить распространение опасного заболевания.

Отметим, что вакцинация домашних питомцев проводится абсолютно бесплатно. С графиком ее проведения можно ознакомится на сайте городской администрации.

Напомним, что последний случай заражения бешенства был зарегистрирован месяц назад: в Зуевском районе эта болезнь поразила корову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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