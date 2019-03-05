В Кировской области утвердили тарифы на капремонт до 2021 года
В Кирове утвердили минимальные размеры взноса на капремонт на ближайшие три года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Кировской области. В 2019 году за «квадрат» жилплощади кировчанам придется заплатить 8 рублей 30 копеек.
Для 2020 года ежемесячный тариф установлен на уровне 8 рублей 70 копеек за каждый квадратный метр площади в жилом многоквартирном доме. В 2021 году минимальный размер взноса меняться не будет.
Напомним, у депутатов уже неоднократно возникали вопросы к работе Фонда капремонта Кировской области. Из 790 запланированных домов «откапиталили» менее 300, а 2 миллиарда 300 миллионов рублей просто не успели потратить.
ИСТОЧНИК KP.RU