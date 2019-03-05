2019-03-05T13:21:01+03:00
Недвижимость

В Кировской области утвердили тарифы на капремонт до 2021 года

Постановление опубликовано на сайте правительства региона
Александр ЧАРУШИН
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За каждый квадратный метр жилья кировчане заплатят 8 рублей 30 копеек, а в следующем году плата вырастет на 40 копеекЗа каждый квадратный метр жилья кировчане заплатят 8 рублей 30 копеек, а в следующем году плата вырастет на 40 копеекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове утвердили минимальные размеры взноса на капремонт на ближайшие три года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Кировской области. В 2019 году за «квадрат» жилплощади кировчанам придется заплатить 8 рублей 30 копеек.

Для 2020 года ежемесячный тариф установлен на уровне 8 рублей 70 копеек за каждый квадратный метр площади в жилом многоквартирном доме. В 2021 году минимальный размер взноса меняться не будет.

Напомним, у депутатов уже неоднократно возникали вопросы к работе Фонда капремонта Кировской области. Из 790 запланированных домов «откапиталили» менее 300, а 2 миллиарда 300 миллионов рублей просто не успели потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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