2019-03-05T13:03:02+03:00
Общество

Администрация Кирова: «мастеров парковки» стало меньше

За прошедшую неделю нашли всего семь автомобилистов, припарковавшихся рядом с контейнерными площадками
Елизавета Захарова
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В Кирове «мастеров парковки» стало меньше. Но они оказались более изощренными. Фото: admkirov.ruВ Кирове «мастеров парковки» стало меньше. Но они оказались более изощренными. Фото: admkirov.ru
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За прошедшую неделю в Кирове всего семь автомобилистов припарковали свои машины рядом с контейнерными площадками, перекрывая дорогу мусоровозам. Количество «мастеров парковки» снизилось в два раза, однако их концентрация увеличилась: теперь у одной площадки можно встретить две, а то и три машины.

Напомним, в Кирове неофициальная премия «Мастер парковки» была «учреждена» главой администрации города Кирова Ильей Шульгиным еще три недели назад. Всенародной интернет-славой и сушеной крапивой награждались те автомобилисты, которые нарушали правила парковки: то заедут на тротуар, то перегородят контейнерную площадку, а то и вовсе проигнорируют знак «Въезд не загораживать».

На этой неделе награда досталась владельцу серебристой Лады Ларгус, который нос к носу припарковал свою машину к мусорному баку.

К сожалению, как отмечают в администрации, за своей порцией сушеной крапивы еще ни один «мастер» не пришел. Но несмотря на это, количество номинантов заметно снизилось. В «Куприте» отметили, что кировские водители стали внимательнее выбирать места для парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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