Игорь Васильев вошел в топ-30 образованных губернаторов
Глав регионов Российской Федерации оценили по уровню образованности. Эксперты выяснили, есть ли у губернаторов дипломы о высшем образовании, было оно получено до 30 лет или после. Если глава субъекта РФ получил несколько высших образований, эксперты начисляли ему дополнительные баллы.
- Губернатор Кировской области Игорь Васильев получил 15 баллов, - сообщает центр социальных инноваций «Черный куб». - В сводном рейтинге глав регионов он занял 22 место. Лидером рейтинга стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, набравший 26 баллов. Аутсайдером оказался глава Республики Алтай Александр Бердников с семью баллами.
СПРАВКА «КП»
Васильев Игорь Владимирович
Родился: в Ленинграде 31 мая 1961 года.
Образование: Закончил ЛГУ, а также получил высшее образование в МГУ.
Основные карьерные шаги:
В 1983 году начал работать в КГБ, позднее работал в коммерческих структурах.
В 2004-2010 годах был зампредом комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ.
Основные достижения:
В 2010 году назначен на должность аудитора Счетной палаты РФ, с которой освобожден в сентябре 2013 года.
С 2014 по 2016 год являлся руководителем Росреестра.
В 2016 году занял должность врио губернатора Кировской области.
В 2017 году был избран главой региона.
ИСТОЧНИК KP.RU