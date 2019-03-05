Игорь Васильев вошел в топ-30 образованных губернаторов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-05T12:55:26+03:00

Игорь Васильев занял 22 место в рейтинге, всего в списке было 85 позиций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кировской области имеет два диплома о высшем образовании

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Глав регионов Российской Федерации оценили по уровню образованности. Эксперты выяснили, есть ли у губернаторов дипломы о высшем образовании, было оно получено до 30 лет или после. Если глава субъекта РФ получил несколько высших образований, эксперты начисляли ему дополнительные баллы.

- Губернатор Кировской области Игорь Васильев получил 15 баллов, - сообщает центр социальных инноваций «Черный куб». - В сводном рейтинге глав регионов он занял 22 место. Лидером рейтинга стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, набравший 26 баллов. Аутсайдером оказался глава Республики Алтай Александр Бердников с семью баллами.

СПРАВКА «КП»

Васильев Игорь Владимирович

Родился: в Ленинграде 31 мая 1961 года.

Образование: Закончил ЛГУ, а также получил высшее образование в МГУ.

Основные карьерные шаги:

В 1983 году начал работать в КГБ, позднее работал в коммерческих структурах.

В 2004-2010 годах был зампредом комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

Основные достижения:

В 2010 году назначен на должность аудитора Счетной палаты РФ, с которой освобожден в сентябре 2013 года.

С 2014 по 2016 год являлся руководителем Росреестра.

В 2016 году занял должность врио губернатора Кировской области.

В 2017 году был избран главой региона.

ИСТОЧНИК KP.RU