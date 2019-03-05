2019-03-05T12:46:36+03:00
Общество

500 тысяч рублей выплатят 22 кировчанам в качестве компенсации на дорогу до больницы

Люди с ограниченными возможностями не могли самостоятельно добраться до клиник, где надо было проходить необходимое для жизни процедуры
Елизавета Захарова
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Кировчанам отказывали в выплате компенсации за проезд от места жительства до больницыКировчанам отказывали в выплате компенсации за проезд от места жительства до больницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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22 жителя Кировской области с ограниченными возможностями получат компенсацию за потраченные на дорогу до больниц деньги. Инвалиды не могли добиться бесплатного проезда до областного центра от районных поликлиник и добирались до них за собственные деньги. В общей сложности им должны выплатить 500 тысяч рублей. Об этом сообщила областная прокуратура.

В Лебяжском районе ведомство провело проверку по заявлению местной жительницы. Она инвалид I группы, страдающий почечной недостаточностью. Из-за болезни женщина вынуждена три раза в неделю ездить в Киров, чтобы пройти четырехчасовую процедуру гемодиализа. Так больная ездит в областной центр уже больше восьми лет.

Но когда с мая по сентябрь 2018 года автобусы перестали ходить по маршруту Лебяжье-Киров, инвалид обратилась в районную больницу, где попросила организовать хоть какой-нибудь транспорт, но получила отказ. В течение пяти месяцев она сама искала возможности добраться до города, оплачивала себе дорогу на такси. В местной больнице женщине также отказали и выплачивать компенсацию.

В суде инвалида признали потерпевшей и обязали Кировскую областную клиническую больницу выплатить компенсацию за дорожные расходы.

И это, к сожалению, не единственный случай в Кировской области. В 2018 году в прокуратуру еще пяти районов области были поданы подобные заявления. Органы прокуратуры их утвердили. В ближайшее время больным выплатят компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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