500 тысяч рублей выплатят 22 кировчанам в качестве компенсации на дорогу до больницы
22 жителя Кировской области с ограниченными возможностями получат компенсацию за потраченные на дорогу до больниц деньги. Инвалиды не могли добиться бесплатного проезда до областного центра от районных поликлиник и добирались до них за собственные деньги. В общей сложности им должны выплатить 500 тысяч рублей. Об этом сообщила областная прокуратура.
В Лебяжском районе ведомство провело проверку по заявлению местной жительницы. Она инвалид I группы, страдающий почечной недостаточностью. Из-за болезни женщина вынуждена три раза в неделю ездить в Киров, чтобы пройти четырехчасовую процедуру гемодиализа. Так больная ездит в областной центр уже больше восьми лет.
Но когда с мая по сентябрь 2018 года автобусы перестали ходить по маршруту Лебяжье-Киров, инвалид обратилась в районную больницу, где попросила организовать хоть какой-нибудь транспорт, но получила отказ. В течение пяти месяцев она сама искала возможности добраться до города, оплачивала себе дорогу на такси. В местной больнице женщине также отказали и выплачивать компенсацию.
В суде инвалида признали потерпевшей и обязали Кировскую областную клиническую больницу выплатить компенсацию за дорожные расходы.
И это, к сожалению, не единственный случай в Кировской области. В 2018 году в прокуратуру еще пяти районов области были поданы подобные заявления. Органы прокуратуры их утвердили. В ближайшее время больным выплатят компенсацию.
ИСТОЧНИК KP.RU