В Коминтерне мужчина напал на пенсионерку и отобрал золотые сережки

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-05T10:35:35+03:00

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83-летняя местная жительница шла по улице Семашко, когда на нее напал неизвестный. Он взял пенсионерку за шею и стал снимать с нее золотые сережки. После этого злоумышленник поспешил сбежать.

- Пострадавшая сразу же направилась в местное отделение полиции. Она оценила стоимость украшений в две тысячи рублей, - сообщили в УМВД по Кировской области. - Всем патрульным передали ориентировку с приметами злоумышленника. Его нашли через несколько часов в Коминтерне.

Мужчина признался в содеянном, но украшения вернуть уже не смог, потому что сдал их в один из кировских ломбардов. А вот полиции удалось это сделать. Силовики изъяли сережки и в скором времени вернут их хозяйке.

Оказалось, что 55-летний мужчина уже ранее был судим. На этот раз за «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» его могут отправить в колонию на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU