Кировчане расплачиваются за покупки по карте 120 раз в год

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-05T09:25:06+03:00

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36,1% всех товаров и услуг оплачиваются кировчанами по банковским картам. В среднем каждый житель Кирова и районов за год проводит 121,6 платежных операций в год. Одновременно с этим, на 10 000 кировчан приходится 185,3 электронных терминалов, принимающих банковские карты.

- В рейтинге регионов по популярности платежей банковскими картами Кировская область заняла 30 место, - рассказали «РИА Рейтинг Новости». - Всего в списке была 81 позиция. Первое место рейтинга досталось Москве и Московской области, где почти 85% всех покупок оплачивается при помощи банковских карт. Аутсайдером оказалась Чеченская Республика, там этот показатель составил всего 1,8%.

Ранее стало известно, что за прошедший год кировчанам удалось уменьшить сумму долгов по своим кредитам - в рейтинге регионов России по «дисциплинированности» заемщиков Кировская область едва не вошла в топ-10. Еще один рейтинг был возглавлен нашим регионом: по подсчетам экспертов, дороже всего масленичные блины обойдутся именно кировчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU