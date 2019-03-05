На Базовой загорелась автомойка: есть пострадавшие
Вчера, 4 марта, около 13.00 часов на улице Базовой загорелось помещение автомойки. В итоге оплавились пластиковая обшивка стен изнутри помещения, а также светильники. 31-летнего мужчину, находившегося на автомойке, срочно доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии с ожогами головы и шеи.
- Предположительно, пожар начался из-за нарушений правил безопасности при проведении огневых работ, - рассказали в ОНДПР по городу Кирову. - Пожар был потушен до прибытия спасателей. Ориентировочный ущерб от огня составил 4 000 рублей.
На днях в Кирове сгорел «подснежник». ЧП произошло во дворе дома на улице Энтузиастов. Старая легковушка выгорела практически полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU