На Базовой загорелась автомойка: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-05T09:07:13+03:00

Огонь был потушен еще до прибытия спасателей Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчину доставили в больницу с ожогами головы и шеи

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Вчера, 4 марта, около 13.00 часов на улице Базовой загорелось помещение автомойки. В итоге оплавились пластиковая обшивка стен изнутри помещения, а также светильники. 31-летнего мужчину, находившегося на автомойке, срочно доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии с ожогами головы и шеи.

- Предположительно, пожар начался из-за нарушений правил безопасности при проведении огневых работ, - рассказали в ОНДПР по городу Кирову. - Пожар был потушен до прибытия спасателей. Ориентировочный ущерб от огня составил 4 000 рублей.

На днях в Кирове сгорел «подснежник». ЧП произошло во дворе дома на улице Энтузиастов. Старая легковушка выгорела практически полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU