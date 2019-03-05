В Яранске 66 учащихся технологического колледжа жили в общежитии без горячей воды

СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-05T07:36:20+03:00

В общежитии после вмешательства прокуратуры появилась горячая вода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В кухонных блоках не были установлены водонагреватели

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Яранского района «вернула» учащимся местного технологического техникума, проживающим в общежитии, горячую воду. 66 учеников готовили на общей кухне, пользуясь лишь холодной водой: там не были установлены водонагреватели и не подведено горячее водоснабжение.

В отношении директора «Яранского технического техникума» районный прокурор внес представление о немедленном устранении нарушении закона и привлек руководство к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства контролирующего органа все нарушения были устранены: горячая вода появилась во всех помещениях общежития.

ИСТОЧНИК KP.RU