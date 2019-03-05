В Яранске 66 учащихся технологического колледжа жили в общежитии без горячей воды
В кухонных блоках не были установлены водонагреватели
В общежитии после вмешательства прокуратуры появилась горячая водаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура Яранского района «вернула» учащимся местного технологического техникума, проживающим в общежитии, горячую воду. 66 учеников готовили на общей кухне, пользуясь лишь холодной водой: там не были установлены водонагреватели и не подведено горячее водоснабжение.
В отношении директора «Яранского технического техникума» районный прокурор внес представление о немедленном устранении нарушении закона и привлек руководство к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства контролирующего органа все нарушения были устранены: горячая вода появилась во всех помещениях общежития.
ИСТОЧНИК KP.RU