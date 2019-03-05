2019-03-05T07:37:37+03:00
Общество

В Кировской области разыскивают мужчину, ушедшего из дома почти год назад

Родственники мужчины заявили о его пропаже не сразу
Елизавета Захарова
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Мужчина ушел из дома практически год назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина ушел из дома практически год назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Геннадий Кутявин, 56-летний житель села Николаево, Фаленского района пропал почти год назад. Мужчина ушел из дома 20 апреля 2018 года. Родственники мужчины по неизвестной причине стали бить не сразу: прошло время и они обратились к полиции. А силовики попросили помощи в поисках у отряда «Лиза Алерт».

По приметам Геннадий Аркадьевич ростом 170-175 сантиметров, худощавого телосложения. Год назад он был побрит наголо.

Геннадий был одет в темную матерчатую куртку, со оранжевой вставкой на спине, в темно-коричневых брюках, на голове у него была замшевая шапка, а на ногах - резиновые сапоги.

Если вы знаете, где находится сейчас Геннадий Кутявин, сообщите эту информацию по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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