2019-03-04T19:37:56+03:00
Происшествия

На Цеховой трактор застрял в сугробе во время расчистки улицы

Технику не могли вытянуть более 40 минут
Анна КРЮКОВА
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Из-за ЧП улица была перекрыта более 40 минут. Фото: vk.com/zlo43Из-за ЧП улица была перекрыта более 40 минут. Фото: vk.com/zlo43
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В воскресенье, 3 марта, в Кирове трактор провалился в сугроб вовремя расчистки улицы. Это произошло на улице Цеховой около 20.00 часов. Фотографии с места опубликовал местный житель в группе «Злой кировчанин».

- На улице Цеховой начали грести сугробы, в итоге трактор слегка устал и провалился, - сообщил горожанин. - Перекрыли всю улицу со въезда с улицы Лепсе.

По словам молодого человека, на помощь трактору приехали два грузовика. Они вытягивали технику из снега более 40 минут. Из-за этого движение на улице было перекрыто.

В комментариях кировчане отметили, что раньше в этом месте делали раскопки для ремонта труб. Вероятно, поэтому транспорт и провалился в снег. Кто-то же, напротив, отметил, что причина ЧП в том, что улицы долгое время не расчищали.

Напомним, что кировчане уже не в первый раз жалуются на заснеженные улицы. На некачественную работу управляющих компаний только в прошлом году жители города отправили 800 жалоб в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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