В Кирове подрядчики занялись очисткой тротуаров от снега

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-04T19:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в мэрии прошло совещание с компаниями, занимающимися уборкой снега. Как выяснилось, за прошедшую неделю в управлении дорожной и парковой инфраструктуры проанализировали работу подрядчиков и их графики. В итоге удалось перераспределить силы компаний и ускорить работу по очистке тротуаров.

- Было выведено максимальное количество мини-тракторов и погрузочной техники, а также рабочих по ручной очистке, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Подрядчики расчищают тротуары до асфальта. За выходные уплотненные снежные массы были «вскрыты» на улицах Профсоюзной, Преображенской, МОПРа, Свободы, Труда, Володарского, Розы Люксембург, Советской, Пятницкой и других.

Однако в Кирове по-прежнему актуальна проблема с уборкой дворов: некоторые УК, расчистив крыши от снега и наледи, оставляют за собой снежные массы и не вывозят их. Такие компании будут штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU