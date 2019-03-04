2019-03-04T19:38:44+03:00
Происшествия

Жителя Кировской области осудили за убийство подруги

Причиной трагедии стала пьяная бытовая ссора
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина увел сожительницу в туалет и ударил ее ножом в грудьМужчина увел сожительницу в туалет и ударил ее ножом в грудьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Омутнинске завершился судебный процесс над 48-летним местным жителем. 8 октября 2018 года мужчина выпивал со своей 45-летней сожительницей, в какой-то момент они поссорились. В итоге осужденный увел женщину в туалет, взял нож и ударил ее в грудь. Потерпевшая скончалась на месте от полученной травмы.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно о ЧП, произошедшем на одной из кировских строек. Сварщик упал с высоты 16 этажа и скончался на месте от полученных травм. Следователи выяснят все обстоятельства его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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