2019-03-04T18:39:02+03:00
Общество

Кировчанка хотела заработать на бирже и отдала мошенникам 500 тысяч рублей

Деньги она взяла в кредит
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчанка взяла кредит для «торгов на бирже»Кировчанка взяла кредит для «торгов на бирже»Фото: Евгения ГУСЕВА
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41-летней жительнице Кирова позвонили по телефону и предложили заработать деньги на бирже. Звонившие сообщили счет, на который она должна была сначала перечислить небольшую сумму.

- Под предлогом будущих выплат злоумышленники выманили у нее 11 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - После того как средства были перечислены, женщине позвонили еще раз и предложили взять кредит, а полученные деньги - также отправить на счет.

Потерпевшая поверила звонившему и взяла кредит на «дело». Она отправила больше полумиллиона рублей на счет злоумышленника. Получить прибыль с торгов на бирже у нее не получилось: после перевода денег связь со звонившим пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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