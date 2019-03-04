В Кирове организуют работу шести спасательных служб

СЕГОДНЯ 17:42 2019-03-04T17:49:24+03:00

Каждую из них закрепят за департаментами и управлениями

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Администрация Кирова издала постановление, в соответствии с которым в Кирове в скором времени появятся новые ведомства. Шесть спасательных служб будут проводить мероприятия гражданской обороны и заниматься неотложными работами при ликвидации ЧС.

В городе организуют спасательные службы, занимающиеся инженерным, коммунально-техническим, дорожно-транспортным, продовольственным и вещевым обеспечением, а также связью, оповещением и защитой сельского хозяйства. Их закрепят за отраслевыми департаментами и управлениями Кирова.

В документе отмечено, что их создадут на внештатной основе и они будут заниматься работой, не связанной с риском для здоровья и угрозой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU