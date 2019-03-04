В Нововятске украли деньги из кабинета больницы
В полицию Нововятска обратилась сотрудница одной из местных больниц. У девушки пропало 5 000 рублей из сумки. Как выяснилось, она ненадолго вышла из кабинета и заметила пропажу сразу после возвращения. Дверь девушка не запирала. Вскоре полицейским удалось установить личность вора.
В Нововятске молодой человек украл деньги из кабинета больницы.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области
- Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Ранее он уже был судим за хищения. По словам молодого человека, он проходил по коридору больницы, увидел незапертый кабинет и, воспользовавшись этим, взял деньги. Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба».
Ранее в Кирове задержали 31-летнего старшего лейтенанта полиции. Мужчину подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Кировчанин уже заключен под стражу, его планируют уволить из органов.
ИСТОЧНИК KP.RU