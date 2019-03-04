2019-03-04T17:35:25+03:00
Происшествия

В Нововятске украли деньги из кабинета больницы

Преступником оказался 25-летний молодой человек
Александр ЧАРУШИН
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Подозреваемого уже задержали и допросили. Фото: скриншот с видеоПодозреваемого уже задержали и допросили. Фото: скриншот с видео
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В полицию Нововятска обратилась сотрудница одной из местных больниц. У девушки пропало 5 000 рублей из сумки. Как выяснилось, она ненадолго вышла из кабинета и заметила пропажу сразу после возвращения. Дверь девушка не запирала. Вскоре полицейским удалось установить личность вора.

В Нововятске молодой человек украл деньги из кабинета больницы.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Ранее он уже был судим за хищения. По словам молодого человека, он проходил по коридору больницы, увидел незапертый кабинет и, воспользовавшись этим, взял деньги. Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба».

Ранее в Кирове задержали 31-летнего старшего лейтенанта полиции. Мужчину подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Кировчанин уже заключен под стражу, его планируют уволить из органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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