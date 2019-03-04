2019-03-04T16:31:31+03:00
Общество

Кировская налоговая начала проверять таксистов

Специалисты уже выявили перевозчика, который не отчитывается по НДФЛ
Евгений ДЕМИХОВ
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Инспекция начала активные проверки таксистов с февраляИнспекция начала активные проверки таксистов с февраляФото: Абылай САРАЛАЕВ
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20 водителей проверили за один рейд. Налоговики выявляют тех таксистов и перевозчиков, которые работают без лицензий, трудовых договоров и регистрации ИП.

- Во время проверок установлен перевозчик на междугородних рейсах, имеющий транспортные средства и водителей, но не отчитывающийся по налогам и страховым взносам, - сообщили в УФНС России по Кировской области. - Инспекторы начали активную проверку физических лиц и организаций в феврале 2019 года.

Всех недобросовестных граждан будут привлекать к налоговой и административной ответственности. Работа с водителями и предприятиями ведется при сотрудничестве с Госавтоинспекцией Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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