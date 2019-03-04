2019-03-04T17:42:50+03:00
Экономика

За год кировчане уменьшили сумму долгов по кредитам

В рейтинге регионов России по «дисциплинированности» заемщиков Кировская область заняла 11-е место
Александр ЧАРУШИН
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За год суммарная задолженность кировчан выросла более чем на 20%За год суммарная задолженность кировчан выросла более чем на 20%Фото: Валерий РОМАНОВ
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Доля просроченной задолженности кировчан перед банками в 2018 году составила 3,78%. За год доля просроченных ссуд уменьшилась на 1,3%. Суммарная задолженность населения Кирова и районов области за год выросла на 21,7% и составила 166,5 тысячи рублей на численность экономически активного населения.

- В рейтинге регионов России по «дисциплинированности» заемщиков Кировская область заняла 11 место, - сообщает «РИА рейтинг Новости». - Всего в списке было 85 позиций. Лидерами рейтинга стали город Севастополь, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа, где доля просроченной задолженности населения перед банками оказалась ниже всего. Аутсайдером, несмотря на быстрое погашение части долгов, остается Республика Ингушетия.

Ранее Кировскую область признали регионом России с самыми дорогими блинами. Для приготовления домашнего лакомства на семью из четырех человек кировчанам потребуется 100 рублей. Дешевле всего блины обойдутся жителям Воронежа, необходимый набор продуктов в этом городе стоит 63 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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