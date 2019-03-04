2019-03-04T17:41:39+03:00
Общество

Кировчанин на мотоцикле доехал до Полярного круга за четыре дня

Молодой человек опередил планируемый график
Елизавета Захарова
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Кировчанин доехал на мотоцикле до Полярного круга всего за четыре дня. Фото: Илья САБАНЦЕВКировчанин доехал на мотоцикле до Полярного круга всего за четыре дня. Фото: Илья САБАНЦЕВ
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Илья Сабанцев первый, кто добрался до Нарьян-Мара на мотоцикле. Молодой человек выехал из Кирова 26 февраля и уже утром 1 марта достиг Полярного круга, а вечером достиг финиша.

Маршрут Киров - Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинк - Полярный круг - Нарьян-Мар - путь не близкий. Илья и его группа поддержки хотели преодолеть его за десять дней, но им удалось сократить путь в два с половиной раза.

- Попасть в Нарьян-Мар по земле можно только зимой, по организованным переправам, - рассказывает сам Илья Сабанцев. - Еще ни один мотоциклист не достигал этой точки ни зимой, ни летом. Попытки были, но победой они не увенчались. Другие маршруты, оканчивающиеся за Полярным кругом, доступны к проезду и летом - они не столь интересны.

Достичь Севера Илья должен был только накануне Всемирного женского дня, однако уже сегодня, 4 марта, он вернулся в Киров. Илья и его группа поддержки решили сдать мотоцикл в транспортную компанию и на родину вернулись на автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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