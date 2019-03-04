2019-03-04T17:39:46+03:00
Общество

В Кирове пройдет «Марафон добра» в поддержку тяжело больной девочки

На лечение Даши Целищевой нужно собрать 23,2 миллиона рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Для помощи Дарье объединились многие кировчане. Фото: vk.com/dasha_tselishevaДля помощи Дарье объединились многие кировчане. Фото: vk.com/dasha_tselisheva
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Процедуры, в которых нуждается ребенок, будут проводить в немецкой клинике. Однако больница выставила неподъемный счет для простой кировской семьи.

Отзывчивые жители нашего города организовали посильную помощь малышке. 10 марта в зале фитнес-центра «Uni-Gym» (Киров, улица Розы Люксембург, 30, 3 этаж) пройдет благотворительный марафон в поддержку двухлетней девочки.

Марафон стартует в 12.00 часов. В режиме нон-стоп тренеры и рукодельники будут проводить занятия и мастер классы.

Расписание:

12.00 - 13.00 Яркое шоу мыльных пузырей

13.00 - 14.00 Арома-массаж, мастер-класс

14.00 - 15.00 Stretch yoga

15.00 - 16.00 Ха-тха йога

17.00 - 18.00 «Йога. Жизнь в балансе»

18.00 - 20.00 Кундалини йога

Организаторы мероприятий отмечают, что не могут оставаться в стороне в такой ситуации. Они верят, что, объединившись, кировчане не только узнают что-то новое для себя в этот день, но и помогут Дарье.

Всю подробную информацию о необходимой помощи девочке можно узнать в группе, организованной для ее поддержки, а подробности марафона опубликованы на страничке акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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