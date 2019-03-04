В Кирове пройдет «Марафон добра» в поддержку тяжело больной девочки
Процедуры, в которых нуждается ребенок, будут проводить в немецкой клинике. Однако больница выставила неподъемный счет для простой кировской семьи.
Отзывчивые жители нашего города организовали посильную помощь малышке. 10 марта в зале фитнес-центра «Uni-Gym» (Киров, улица Розы Люксембург, 30, 3 этаж) пройдет благотворительный марафон в поддержку двухлетней девочки.
Марафон стартует в 12.00 часов. В режиме нон-стоп тренеры и рукодельники будут проводить занятия и мастер классы.
Расписание:
12.00 - 13.00 Яркое шоу мыльных пузырей
13.00 - 14.00 Арома-массаж, мастер-класс
14.00 - 15.00 Stretch yoga
15.00 - 16.00 Ха-тха йога
17.00 - 18.00 «Йога. Жизнь в балансе»
18.00 - 20.00 Кундалини йога
Организаторы мероприятий отмечают, что не могут оставаться в стороне в такой ситуации. Они верят, что, объединившись, кировчане не только узнают что-то новое для себя в этот день, но и помогут Дарье.
Всю подробную информацию о необходимой помощи девочке можно узнать в группе, организованной для ее поддержки, а подробности марафона опубликованы на страничке акции.
ИСТОЧНИК KP.RU