Пса Петровича оставили в частном доме: цепь, на которой он сидел, въелась ему в кожу

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-04T15:31:31+03:00

Из ветклиники Петровича сразу же отправили в приют. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

Собака пережила тяжелую многочасовую операцию, с каждым днем его здоровье лучше

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В Кирове волонтеры спасли пса, просидевшего несколько лет на железной цепи. У собаки не было ошейника: цепь два раза обмоталась вокруг его шеи. Один круг врос глубоко в кожу, второй оказался вовсе под ней.

Несмотря на страдания, пес Петрович, так его прозвали, привык к заточению. Местные жители, прохожие приходили его подкармливать, но никто не решался сорвать с него оковы. Это смогли сделать только волонтеры 1 марта.

Собака несколько лет прожила с тяжелой железной цепью на шее.

Как только цепь, державшая молодого и бойкого Петровича, сбили пес сразу же начал резвиться, бегать, прыгать, не обращая внимания на то, что в его шею впились железные кольца.

Петровича сразу же увезли в ветклинику и положили на операционный стол, ввели анестезию. Операция шла несколько часов. Шею Петровича освободили от цепи, гноя и мертвых клеток. Петровичу придется еще долго время лечиться и восстанавливаться.

Сейчас кировчане активно скидывают псу на лекарства и корм, интересуясь попутно как он себя чувствует.

Сейчас Петрович идет на поправку, но все еще очень слаб

- С каждым днем ему лучше, - отчитываются волонтеры в социальных сетях. - Сейчас он уже гуляет, у него появляется аппетит. Ему нелегко, но он старается.

Если вы хотите помочь Петровичу и другим брошенным, обездоленным бродячим собакам, то напишите волонтерам сообщества «Дари добро» о своем желании.

ИСТОЧНИК KP.RU