В Кировстате рассказали о профессиях с самыми высокими и низкими зарплатами

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-04T17:25:11+03:00

Разрыв между реальной и номинальной зарплатами кировчан - всего три процента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реальная зарплата кировчан выросла на 6% за год

Изменить размер текста: A A

В среднем жители региона получали за свою работу 27 627 рублей. После вычета 13% налога эта сумма составляла 24 035 рублей. Об этом сообщили специалисты Кировстата.

Самыми прибыльными профессиями на протяжении всего 2018 года оставались специальности в финансовой и страховой сферах. Средняя зарплата в этих отраслях - 42 425 рублей. А вот меньше 20 тысяч рублей в месяц зарабатывают работники общепита, гостиничной сферы и предоставления некоторых видов услуг.

Традиционно самым высокооплачиваемым стал четвертый квартал года. Тогда средняя зарплата в регионе поднялась до 29 486 рублей. Специалисты связывают этот скачок с премиальными выплатами, завершающими календарный год.

В целом аналитики установили, что номинальная заработная плата кировчан в 2018 году выросла на 9%, а вот реальная - всего на 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU