2019-03-04T17:25:11+03:00
Общество

В Кировстате рассказали о профессиях с самыми высокими и низкими зарплатами

Реальная зарплата кировчан выросла на 6% за год
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Разрыв между реальной и номинальной зарплатами кировчан - всего три процентаРазрыв между реальной и номинальной зарплатами кировчан - всего три процентаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В среднем жители региона получали за свою работу 27 627 рублей. После вычета 13% налога эта сумма составляла 24 035 рублей. Об этом сообщили специалисты Кировстата.

Самыми прибыльными профессиями на протяжении всего 2018 года оставались специальности в финансовой и страховой сферах. Средняя зарплата в этих отраслях - 42 425 рублей. А вот меньше 20 тысяч рублей в месяц зарабатывают работники общепита, гостиничной сферы и предоставления некоторых видов услуг.

Традиционно самым высокооплачиваемым стал четвертый квартал года. Тогда средняя зарплата в регионе поднялась до 29 486 рублей. Специалисты связывают этот скачок с премиальными выплатами, завершающими календарный год.

В целом аналитики установили, что номинальная заработная плата кировчан в 2018 году выросла на 9%, а вот реальная - всего на 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Безумные шляпники» решили не отправлять экспонаты в Россию «почтой»
Жителя Кировской области осудили на 9,5 лет колонии за убийство подруги
На конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Поволжья
Кировчанка хотела заработать на бирже и отдала мошенникам 500 тысяч рублей
В Кирове организуют работу шести спасательных служб
В Нововятске украли деньги из кабинета больницы
Кировская налоговая начала проверять таксистов
За год кировчане уменьшили сумму долгов по кредитам
Кировчанин на мотоцикле доехал до Полярного круга за четыре дня
В Кирове пройдет «Марафон добра» в поддержку тяжело больной девочки
Пса Петровича оставили в частном доме: цепь, на которой он сидел, въелась ему в кожу
«Без права входа в зону!»: ветеран труда УФСИН получила медаль к 50-летию своей карьеры
В суд ушло дело заключенного, сломавшего нос сотруднику колонии
На трассе в Кировской области столкнулись «Киа» и «Лада»: трое пострадавших попали в больницу
В Кировской области обвалилась крыша жилого дома
В Афанасьево машина проехала по лежащему на мосту человеку
Кировского полицейского подозревают в продаже наркотиков
В Кирове сварщик упал с 16 этажа