«Без права входа в зону!»: ветеран труда УФСИН получила медаль к 50-летию своей карьеры

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-04T17:23:30+03:00

Галина Конфеткина проработал в управлении 50 лет. Фото: УФСИН России по Кировской области

Женщина пришла работать в управление в 17 лет и нашла свое призвание

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Ветеран труда управления Федеральной службы исполнения наказаний Галина Конфеткина отметила пятидесятилетие трудовой деятельности. Женщина с 17 лет работает в ведомстве и прошла путь от машинистки до начальника отдела по кадрам.

На работу Галину Конфеткину привел ее отец, служащий в учреждении начальником отдела снабжения. Семнадцатилетнюю красавицу на работу взяли сразу же, но со словами: «Без права входа в зону до 18 лет!»

Теперь Галина Конфеткина работала не только с многочисленными кипами бумаг, но и с личным составом служащих исправительной колонии № 5. В обязанности ветерана труда входит следить за профессиональным ростом работников, их образованием, досугом и здоровьем.

Как отмечают коллеги и начальство Галины Конфеткиной, женщина отличается добросовестностью, бесконфликтностью, усердием в решении производственных задач, она аккуратно формирует и ведет личные дела сотрудников УФСИН.

- Я нашла свое призвание! Работа в отделе кадров приносит удовольствие уже многие десятилетия. Прекращать трудиться в ближайшее время не планирую. Работа - моя жизнь,- поделилась с нами ветеран труда Галина Конфеткина.

За успехи в своей деятельности Галина Алексеевна награждена медалями «Ветеран труда», «200 лет МВД России», она получила более 50 поощрений правами начальника колонии. В этом году за высокие достижения представлена к награждению медалью «За отличие в труде».

ИСТОЧНИК KP.RU