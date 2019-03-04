На трассе в Кировской области столкнулись «Киа» и «Лада»: трое пострадавших попали в больницу

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-04T13:39:05+03:00

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В субботу, 2 марта, на трассе в Кикнурском районе столкнулись «Киа Рио» и «Лада Калина». Авария случилась в 8.10 часов. По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки решил обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением. «Киа» вынесло на встречную полосу прямо перед «Калиной» под управлением 52-летнего мужчины.

- В аварии пострадали оба водителя и 49-летняя пассажирка «Лады», их срочно доставили в больницу, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Также пострадала и 41-летняя пассажирка «Киа», однако ее травмы оказались не столь серьезными. Был ли трезвым виновник аварии, пока не установлено.

В тот же день в Афанасьевском районе «Лада» переехала лежавшего на мосту 37-летнего мужчину. Он скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU