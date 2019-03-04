2019-03-04T12:47:52+03:00
Происшествия

В Афанасьево машина проехала по лежащему на мосту человеку

Водитель сам вызвал полицию
Евгений ДЕМИХОВ
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Инцидент произошел на печально известном мосту через Каму. Фото: ГИБДД по Кировской областиИнцидент произошел на печально известном мосту через Каму. Фото: ГИБДД по Кировской области
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Страшное ДТП произошло на 852-м километре дороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь в субботу, 2 марта, около четырех часов утра. 27-летний водитель «Лады» наехал на 37-летнего мужчину, лежащего прямо на мосту через реку.

- В результате происшествия пешеход погиб, - сообщают в ГИБДД по Кировской области. - По предварительным данным, водитель авто во время происшествия был трезв.

По информации портала «Планета Афанасьево», лежащий на мосту был пьян. О ДТП сообщил в полицию водитель «Лады».

ИСТОЧНИК KP.RU

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