Кировского полицейского подозревают в продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-04T12:46:59+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, в Кирове был задержан 31-летний старший лейтенант полиции. Мужчину подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Задерживали полицейского сотрудники оперативно-разыскной части СБ и управления по контролю за оборотом наркотиков.

- В настоящее время старший лейтенант полиции заключен под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Идет служебная проверка, по результатам которой задержанный будет уволен из органов. Также будет решен вопрос о привлечении к ответственности его непосредственных руководителей.

Ранее в Кирове завершился судебный процесс над полицейским, который ударил задержанного мужчину. Экс-сотрудник органов отделался «условкой» и временным запретом на работу в государственных структурах.

ИСТОЧНИК KP.RU