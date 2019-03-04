На неделе в Кирове ожидается сильный ветер и резкие перепады температур

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-04T12:43:28+03:00

В городе похолодает до -18 градусов и потеплеет до +2

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Кировчанам стоит приготовиться к переменчивой погоде. Новая рабочая неделя принесет в наш город резкое похолодание с сильным ветром и потепление с дождем и снегом.

В понедельник днем температура воздуха составит -12 градусов. Ночью ожидается -19. Во вторник жителям города также стоит одеться потеплее. Днем столбик термометра окажется на отметке -3. Однако уже к вечеру в Кирове похолодает до -18 градусов. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с.

В среду, 6 марта, в город придет потепление. Температура воздуха днем поднимется до +2 градусов. Ночью будет -5. При этом в Кирове ожидается ветер до 16 м/с и мокрый снег с дождем.

В четверг кировчан ожидает переменная облачность. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -7 градусов, ночью похолодает до -10. В пятницу столбик термометра окажется на отметке -5 градусов днем и -8 - ночью. В течение двух дней в Кирове будет идти снег. Скорость ветра составит 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU