В Кировской области самые дорогие домашние блины в стране

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-04T12:42:13+03:00

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Наш регион обошел даже Москву и Санкт-Петербург. Кировская семья, состоящая из четырех человек, сможет позавтракать 20 блинами за 100 рублей. Речь идет о блинах домашнего приготовления.

Агентство «РИА-Новости» со ссылкой на производителя онлайн-касс «Эвотор» сообщает, что для расчета стоимости был взят набор продуктов. В него вошли 250 граммов муки, два куриных яйца, 400 миллилитров молока, 50 граммов масла, 50 граммов сахара.

В этом рейтинге Кировская область обошла даже Москву и Санкт-Петербург. У нас стоимость одного блина составляет пять рублей. В Москве один домашний блин весом 40 граммов будет стоить 4 рубля 75 копеек, а в Санкт-Петербурге - 4 рубля 87 копеек. Для жителей этих городов завтрак из 20 блинов обойдется в 94 рубля 92 копейки и 97 рублей 31 копейку соответственно. Средняя стоимость такого масленичного угощения в России составила 73 рубля 74 копейки. Дешевле всего приготовить блинчики в домашних условиях обойдется в Воронеже. Весь набор продуктов для жителей этого города будет стоить 63 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU