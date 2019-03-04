В Советске пятые сутки не могут найти молодого человека, ушедшего из дома в тапочках

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-04T12:40:17+03:00

Из дома молодой человек ушел в домашней одежде и тапочках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В городе Советске Кировской области разыскивают 22-летнего Павла Наймушина. Последний раз его видели около двух часов ночи 28 февраля. С тех пор молодой человек не возвращался домой и не выходил на связь.

Павел Владимирович ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с светло-русыми коротко стриженными волосами и серыми глазами. Из дома молодой человек ушел в голубой футболке, темно-синих спортивных брюках и домашних тапочках.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем человека, то сообщите ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU