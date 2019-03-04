2019-03-04T10:17:48+03:00
Происшествия

Следователи: Яфаркин «отмыл» 85 миллионов через подконтрольную фирму

Стало известно еще о нескольких преступлениях бизнесмена
Александр ЧАРУШИН
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Яфаркин был задержан осенью 2018 года при участии сотрудников УФСБ. Фото: СУ СК России по Кировской областиЯфаркин был задержан осенью 2018 года при участии сотрудников УФСБ. Фото: СУ СК России по Кировской области
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В деле соучредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» («КЗОРС») Леонида Яфаркина появились новые эпизоды. Напомним, Яфаркин стал первым подозреваемым в деле о продаже земли в парке Победы. По версии следствия, в 2014 году он обманул одного из местных предпринимателей и похитил у него 2 миллиона рублей. В 2017 году он вывел из имущества ООО «КЗОРС» два земельных участка и продал их за 120 миллионов рублей одной из строительных компаний.

- В ходе расследования были установлены и другие преступления, совершенные Яфаркиным, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Так, в 2017 году он создал ООО «8К» и фактически управлял им, хотя по бумагам директором фирмы был другой человек. Через счета этой компании Яфаркин «отмыл» 85 миллионов рублей из своих преступных доходов. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юрлица» и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация преступных доходов в особо крупном размере».

Напомним, ранее Леонида Яфаркина заключали под домашний арест. Однако мужчина нарушал режим ареста - в итоге его заключили под стражу. Следователи подчеркивают, что по делу о земле в парке Победы могут быть задержаны и другие жители Кирова, так или иначе причастные к преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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