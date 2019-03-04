Третий день в Кирове разыскивают 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-04T12:36:56+03:00

Подросток ушел из дома после обеда в пятницу. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Парень ушел в пятницу из дома и не вернулся

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Данил Зыкин ушел из дома 1 марта, около 12.30, до сих пор от него нет никаких известий. Подростка объявил в розыск поисковый отряд «Лиза Алерт».

Данил ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми короткими волосами и светло-голубыми глазами. Когда он уходил из дома, то был одет в темно-синюю куртку, синие шапку и кроссовки с бело-красными полосками, на ногах черные спортивные штаны. С собой парень взял темно-синий рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местоположении Данила, то просьба сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU